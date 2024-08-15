Жители Подольска прошли медобследование в мобильном ФАПе

сегодня в 13:59

В Подольске в селе Покров восемь жителей прошли медицинское обследование в мобильном фельдшерско-акушерском пункте благодаря проекту «Ваше здоровье в шаговой доступности». В населенный пункт приехали врачи, которые взяли анализ крови и провели на базе ФАПа диспансеризацию. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сельчане положительно оценили качество медицинских услуг, которые оказали специалисты.

Следующий выезд мобильного ФАПа ожидается 20 августа с 9:00 до 11:00 в поселок Дубровицы.

В августе также жители деревень Никулино, Северово, Сертякино, Жданово смогут пройти диспансеризацию в своих населенных пунктах.

К ним приедет бригада медиков в мобильном фельдшерско-акушерском пункте, где есть все необходимое для диспансеризации — электрокардиограф, портативный биохимический анализатор крови, измеритель концентрации глюкозы в крови.

Также в нем размещено устройство для проверки артериального давления, детские и взрослые весы, ростомер, гинекологическое кресло. Передвижной медицинский пункт оснащен и дефибриллятором-монитором.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил отладить систему диспансеризации в Подмосковье, обеспечить доступную, удобную диспансеризацию абсолютному большинству жителей.