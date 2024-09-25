Жители Подольска 28 сентября смогут пройти диспансеризацию в онкоцентре

В Центре амбулаторной онкологической помощи в Подольске 28 сентября пройдет День открытых дверей. Его проведут специалисты Центра с 9:00 до 14:00, сообщает пресс-служба администрации округа.

Пациенты смогут в этот день пройти первый этап диспансеризации, УЗИ молочных желез и трансректальное УЗИ, сдать кровь на СА-125, пройти рентген-диагностику, а также диагностику новообразований кожи. Женщинам предложат посетить гинеколога и сдать анализы.

«Болезнь, выявленная на ранней стадии, легче поддается лечению. Особенно важна ранняя диагностика злокачественных новообразований, которые, как правило, в начале болезни никак себя не проявляют. Именно поэтому важно регулярно проходить диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры», — рассказал заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи Подольской областной клинической больницы Сергей Нифатов.

Для участия в Дне открытых дверей с собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС, предварительная запись не требуется.

Центр амбулаторной онкологической помощи находится в поселке Кузнечики на Парковом проезде, дом № 9, к. 1.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.