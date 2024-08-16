Жители Подольска 17 августа смогут проверить здоровье в рамках диспансеризации

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В Подольске 17 августа с 8:00 до 12:00 жители округа смогут проверить свое здоровье. Единый день диспансеризации пройдет во всех взрослых поликлиниках Подольской областной клинической больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В первый этап входят антропометрические измерения (рост, вес, объем талии, расчет индекса массы тела), измерение внутриглазного и артериального давления, клинический анализ крови и электрокардиограмма.

Пациенты узнают результаты диспансеризации по телефону, при необходимости специалисты направят на дополнительное обследование.

Предварительная запись не требуется, с собой достаточно иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Также пройти медобследование можно в парке имени Виктора Талалихина в субботу с 10:00 до 13:00.

В округе жители удаленных территорий могут проверить свое здоровье во время приезда к ним мобильных фельдшерско-акушерских пунктов. Следующий выезд ФАПа ожидается 20 августа с 9:00 до 11:00 в поселок Дубровицы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.