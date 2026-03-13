Жители Подмосковья закрыли более 66 тыс больничных через MAX

Жители Московской области могут закрыть больничный лист дистанционно через телемедицинскую консультацию, в том числе с помощью чат-бота Денис в мессенджере MAX. С начала 2026 года таким способом оформили более 66 тыс листков нетрудоспособности, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Услуга доступна пациентам, прикрепленным к поликлиникам Подмосковья. Для записи на онлайн-прием можно воспользоваться чат-ботом Денис в мессенджере MAX по ссылке: https://max.ru/eregistratura_mo_bot. Во время консультации врач проводит опрос и при отсутствии жалоб закрывает больничный лист без посещения медучреждения.

«Дистанционное закрытие больничного листа позволяет пациентам сэкономить время на посещении поликлиники. На онлайн-приеме врач проведет опрос пациента и при отсутствии жалоб на самочувствие закроет листок нетрудоспособности. С начала года более 66 тыс. больничных листов были закрыты через мессенджер MAX. Это удобно, поскольку записаться на телемедицинскую консультацию можно в несколько кликов, в чат сразу поступает ссылка для подключения, а за 2 часа до консультации — напоминание», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Кроме MAX, записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «Добродел:Телемедицина», региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/, инфомат в медицинской организации, по телефону горячей линии 122 или на приеме у лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.