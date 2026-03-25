Жители Подмосковья смогут пройти онкоскрининг 28 марта

День открытых дверей пройдет 28 марта в центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья. Жители старше 18 лет смогут бесплатно получить консультацию онколога и пройти ряд диагностических исследований, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В рамках акции будут доступны консультация врача-онколога, диагностика новообразований кожи, а также скрининг для выявления рисков онкологических заболеваний дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта.

Для женщин предусмотрены цитологическое исследование, маммография или ультразвуковое исследование молочных желез в зависимости от возраста. Мужчины смогут пройти ПСА-тестирование для оценки рисков развития рака предстательной железы.

«Прохождение онкоскрининга — это не просто медицинская рекомендация, а осознанный шаг к сохранению собственного здоровья. Своевременная диагностика позволяет обнаружить патологию на этапе, когда лечение занимает меньше времени и дает максимальный эффект, а значит шанс на выздоровление. Мы создаем максимально комфортные условия для прохождения профилактических осмотров, делая их доступными для каждого жителя региона. С начала года такой возможностью воспользовались более 1,5 тыс. человек», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

День открытых дверей пройдет 28 марта с 09:00 до 14:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований при наличии. Адреса и контактные телефоны центров размещены на официальном портале онкологической службы Московской области: https://onco.zdrav.mosreg.ru/news/28_marta_vremya_spasat_zhizni_prihodi_na_besplatnuyu_diagnos

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.