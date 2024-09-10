Жители Подмосковья смогут поучаствовать в акции «Диктант здоровья»

Жители Подмосковья смогут присоединиться к федеральной образовательной акции «Диктант здоровья», которая пройдет в регионе с 16 по 21 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Участники «Диктанта здоровья» смогут проверитьсвои знания по основным правилам личной гигиены, здоровому питанию и профилактике заболеваний.

​До 21 сентября все желающие старше 13 лет могут принять участие в акции в режиме онлайн — пройдя тестирование на портале Роспотребнадзора.

​В очном формате тестирование стартует 16 сентября — в нем примут участие старшеклассники из всех 89 регионов России. Вопросы для них прочитают научные эксперты, известные телеведущие, музыканты, спортсмены, актеры и блогеры. Контролировать точность ответов будут руководители региональных управлений Роспотребнадзора.

​Участникам «Диктанта здоровья» предстоит ответить на 39 вопросов (36 основных и 3 повышенной сложности) по правилам личной гигиены, санитарно-гигиеническим нормам, профилактике опасных вирусно-инфекционных заболеваний и здоровому питанию. Для каждого вопроса предлагается три варианта ответа — нужно выбрать верный. Материалы для диктанта разработаны ведущими научными экспертами проекта Роспотребнадзора «Санпросвет».

​По итогам проведения акции очные участники получат памятные грамоты, а все прошедшие онлайн-тестирование смогут скачать электронный сертификат.

С начала сентября начала свою работу горячая линия, посвященная акции «Диктант здоровья», — специалисты ответят на все интересующие вопросы по номеру: +7 (800-55) 5-49-43.

​Мероприятие проводится с целью популяризации здорового образа жизни и основ санитарно-гигиенической грамотности, и организовано в рамках реализации информационно-просветительского проекта «Санпросвет».

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.