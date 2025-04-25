Жители Подмосковья продлили более 50 тыс рецептов на лекарства с помощью ИИ

В Московской области работает помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана. Она обрабатывает входящие звонки по тел. 122, помогает вызвать врача на дом, записаться на прием к медицинскому специалисту или отменить запись. Кроме того, Светлана совершает исходящие вызовы — приглашает на диспансеризацию, напоминает о необходимости визита к врачу пациентам. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В прошлом году в Подмосковье стартовал пилотный проект, в ходе которого Светлана самостоятельно звонит пациентам, напоминает о необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства и записывает на телемедицинскую консультацию с врачом.

«Мы опробовали пилотный проект в трех городских округах Подмосковья и увидели положительный отклик жителей. Сейчас мы масштабировали проект на весь регион. Светлана записывает пациента на телемедицинскую консультацию, что очень удобно, так как позволяет сэкономить время на посещении поликлиники. Всего с начала года робот Светлана предложила продлить рецепт на льготные лекарства более 50 тыс. раз», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Звонки осуществляются с номера +7 (498) 602-31-35. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через тел. 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.