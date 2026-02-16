Жители Подмосковья почти 50 тысяч раз воспользовались чат-ботом «Денис» в MAX

Жители Московской области с конца прошлого года почти 50 тысяч раз использовали чат-бот «Денис» в мессенджере MAX для записи к врачу, продления электронных рецептов и других медицинских услуг, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области пациенты могут записаться на прием к врачу, включая телемедицинские консультации, а также продлить электронный рецепт на льготные лекарства и закрыть больничный лист с помощью чат-бота «Денис» в мессенджере MAX.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что бот был запущен в конце прошлого года. За это время жители области воспользовались им почти 50 тысяч раз.

Для использования чат-бота необходимо перейти по ссылке, дать согласие на обработку персональных данных, указать контактные данные и номер полиса ОМС. Пациент должен быть прикреплен к поликлинике Московской области. Чат-бот синхронизирован с системой ЕМИАС, а все записи отображаются в личном кабинете на региональном портале Госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.