Жители Подмосковья оформили свыше 315 тыс справок онлайн

Это справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у, которая необходима абитуриентам, справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение — 070/у, выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей (076/у), санаторно-курортная карта для взрослых (072/у) и справка для предоставления в спортивную секцию.

«Благодаря внедрению такого цифрового сервиса, житель может сэкономить время на походе в поликлинику, так как он может заказать необходимые медицинские документы в несколько кликов. Справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг „Здоровье“. Всего с начала года жители оформили более 315 тыс. медицинских справок», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Сертификат о профилактических прививках, справка для спортивной секции и выписка из амбулаторной карты формируются автоматически и доступны к скачиванию сразу после заказа. Для получения электронных справок для спортивной секции, абитуриентов, а также санаторно-курортной карты обязательно наличие профилактического медицинского осмотра, пройденного в течение календарного года.

Получить справки онлайн можно на региональном портале Госуслуг «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.