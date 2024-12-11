Жители Подмосковья оформили онлайн более 410 тыс медсправок в 2024 году

Жителям Московской области доступна услуга заказа медицинских справок через сеть Интернет. С начала года было оформлено более 410 тыс. медицинских справок, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Внедрение цифровых технологий в систему здравоохранения региона позволяет повысить скорость получения услуг для жителей. Оформление медицинских справок в онлайн формате позволяет сэкономить время на походе в поликлинику. Сам документ не потеряется и всегда будет под рукой в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Сертификат о профилактических прививках, справка для спортивной секции и выписка из амбулаторной карты формируются автоматически и доступны к скачиванию сразу после заказа. Для получения электронных справок для спортивной секции, абитуриентов, а также санаторно-курортной карты обязательно наличие профилактического медицинского осмотра, пройденного в течение календарного года.

Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.