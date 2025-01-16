Жители Подмосковья оформили более 430 тыс справок онлайн в 2024 году

Жители Московской области могут оформить медицинские справки через Интернет. Так, в прошлом году ими было оформлено более 430 тыс. справок. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Через Интернет можно оформить:

справку об отсутствии контактов с инфекционными больными;

справку 086/у, которая необходима абитуриентам;

справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение — 070/у;

выписку из амбулаторной карты;

санаторно-курортную карту для детей (076/у);

санаторно-курортную карту для взрослых (072/у);

справку для предоставления в спортивную секцию;

сертификат о профилактических прививках.

«Благодаря внедрению цифровых технологий жители региона могут заказать медицинские справки через Интернет, не посещая поликлинику. Важно, что медицинский документ будет храниться в личном кабинете на региональном портале госуслуг и не потеряется. Всего в прошлом году жители Подмосковья оформили онлайн более 430 тыс. справок», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Сертификат о профилактических прививках, справка для спортивной секции и выписка из амбулаторной карты формируются автоматически и доступны к скачиванию сразу после заказа.

Для получения электронных справок для спортивной секции, абитуриентов, а также санаторно-курортной карты обязательно наличие профилактического медицинского осмотра, пройденного в течение календарного года.

Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.