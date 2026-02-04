Жители Подмосковья оформили 4 тыс заявок на прикрепление к поликлинике в январе 2026 г

Более 4 тысяч заявлений на прикрепление к поликлинике подали жители Подмосковья через региональный портал госуслуг в январе 2026 года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В январе 2026 года жители Московской области подали свыше 4 тысяч заявлений на прикрепление к поликлинике через региональный портал госуслуг. Для подачи заявления необходимо авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму, указав выбранную поликлинику, текущую поликлинику и данные полиса ОМС.

Сменить поликлинику можно не чаще одного раза в год, за исключением случаев смены места жительства или пребывания. Услуга «Прикрепление к поликлинике» размещена на портале в разделе «Прочее» — «Здоровье».

Решение по заявке поступает в личный кабинет пользователя в течение одного рабочего дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.