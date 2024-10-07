Жители Подмосковья могут выбрать «народного доктора» на портале «Добродел»

На портале «Добродел» жители региона могут принять участие в голосовании « Народный доктор Московской области ». В ходе голосования жители Подмосковья определят лучшего детского и взрослого врача любой специальности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«На портале «Добродел» стартовало голосование «Народный доктор Московской области». Такой конкурс проводится в регионе каждый год. Жители могут выбрать одного из 26 тыс. медицинских специалистов и отдать за него свой голос», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Голосование завершится 6 ноября 2024 года. По его итогам будут определены лучшие детский и взрослый врачи. Они получат денежные призы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.