Жители Подмосковья могут пройти бесплатный онкоскрининг 31 мая

31 мая жителям Московской области будет доступен бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи региона. Так, женщины смогут получить консультацию врачей-онкологов, пройти маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчины смогут сдать ПСА-тест на рак простаты, позволяющий узнать риски развития рака предстательной железы. Кроме того, все желающие смогут пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы и легких. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Дни открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи региона проводятся регулярно. Своевременная диагностика онкологических заболеваний позволяет вовремя начать лечение, а значит сохранить качество жизни. С начала года уже почти 4,5 тыс. человек проверили свое здоровье в ходе дней открытых дверей» — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Принять участие в Дне открытых дверей смогут жители Московской области старше 18 лет. Мероприятие пройдет 31 мая с 09:00 до 14:00. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований для консультации с врачом (при наличии). Рекомендуется предварительно записаться в удобном ЦАОПе, адреса и контактные телефоны можно найти по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.