Жители Подмосковья могут пройти бесплатный онкоскрининг 1 марта

В эту субботу, 1 марта, в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области пройдет день открытых дверей. Проверить свое здоровье смогут жители региона старше 18 лет, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Своевременная диагностика позволяет специалистам выявить заболевания на ранней стадии и вовремя начать лечение, что позволит в дальнейшем сохранить качество жизни пациента. Именно поэтому каждый месяц во всех 25 Центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области проходит День открытых дверей. Важно, что пройти диагностику и получить консультацию врачей можно абсолютно бесплатно», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Женщины смогут пройти цитологическое исследование шейки матки, маммографию/УЗИ молочных желез, а мужчины сдать ПСА-тест на рак простаты. Также все желающим будет доступна диагностика новообразований кожи, рентген-исследование и КТ легких.

Мероприятие пройдет с 09:00 до 14:00. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Ознакомиться с адресами ЦАОПов, где жители смогут проверить свое здоровье, можно по ссылке. Рекомендуется записаться заранее. Сделать это можно по номерам телефонов ЦАОП, указанном по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.