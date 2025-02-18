Жители Подмосковья более 34 тыс раз обратились на горячую линию главного врача

В Московской области работает «горячая линия» главного врача, куда могут обратиться жители региона и задать интересующие их вопросы, оставить отзыв или предложения. Так, с начала года на «горячую линию» обратились более 34 тыс. раз, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Горячая линия» главного врача позволяет нам оперативно реагировать на вопросы и предложения жителей Московской области, а руководителям медучреждений принимать организационные решения», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Позвонить на «горячую линию» главного врача можно по номеру телефона: 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора необходимо набрать добавочный, который соответствует вашей медицинской организации. Узнать добавочный номер можно на сайтах медицинских организаций, а также на информационных плакатах в поликлиниках. Позвонить на единую линию можно по рабочим дням с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.