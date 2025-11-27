Жители Подмосковья 29 ноября смогут пройти бесплатный онкоскрининг

29 ноября жителям Московской области старше 18 лет будет доступен бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи региона. В ходе Дня открытых дверей женщины могут получить консультацию врачей-онкологов, а также пройти маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчины могут пройти ПСА-тест, позволяющий узнать риски развития рака предстательной железы. Кроме того, все желающие смогут пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания и желудочно-кишечного тракта, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Ежемесячно для жителей региона в наших ЦАОПах проводится бесплатный онкоскрининг. Понимаем, что не у всех есть возможность пройти необходимые исследования в будние дни, именно поэтому Дни открытых дверей проводятся каждую последнюю субботу месяца. С начала года бесплатный онкоскрининг прошли уже более 8 тыс. жителей Московской области» — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

День открытых дверей пройдет 29 ноября с 09:00 до 14:00 в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований для консультации с врачом (при наличии).

Рекомендуется предварительно записаться в удобном ЦАОПе, адреса и контактные телефоны можно найти по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.