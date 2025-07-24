Жители Подмосковья 26 июля смогут пройти бесплатный онкоскрининг

26 июля в центрах амбулаторной онкологической помощи в Подмосковье пройдет день открытых дверей. Все желающие старше 18 лет смогут проверить свое здоровье и бесплатно пройти диагностику онкозаболеваний, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для своевременного выявления онкологических заболеваний важно регулярно проходить диагностику. Это позволит вовремя выявить болезнь и оперативно начать лечение. В ближайшую субботу жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг в любом из 25 центров амбулаторной онкологической помощи. Мы проводим такие Дни открытых дверей ежемесячно, и с начала года возможностью проверить свое здоровье воспользовались более 6 тыс. человек», – рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

На Дне открытых дверей жители смогут пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и легких. Кроме того, женщинам будет доступна консультация врача-онколога, маммография или УЗИ молочных желез. Мужчины смогут сдать ПСА-тест на рак простаты, позволяющий узнать риски развития рака предстательной железы.

Принять участие в дне открытых дверей смогут жители Московской области старше 18 лет. Мероприятие пройдет с 9:00 до 14:00. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований для консультации с врачом (при наличии). Рекомендуется предварительно записаться в удобный ЦАОП, адреса и контактные телефоны можно найти по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.

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