Жители Орехово-Зуева смогут пройти флюорографическое обследование рядом с домом
Фото - © Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа
20 августа жители поселка Озерецкий Орехово-Зуевского городского округа смогут пройти флюорографию недалеко от дома. Передвижной флюорограф будет работать с 09:00 до 13:00 по адресу: п. Озерецкий, д. 30, рядом с фельдшерско-акушерским пунктом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Своевременное выявление неинфекционных заболеваний на ранних стадиях помогает уменьшить вероятность их развития и распространения. Поэтому так важно, чтобы жители отдаленных и труднодоступных районов могли проходить обследования вовремя. Для этого Орехово-Зуевская больница организует выезды мобильного комплекса в сельскую местность.
Для прохождения процедуры необходимо иметь при себе паспорт и страховой полис. После процедуры каждый желающий сможет пройти первый этап диспансеризации. Напоминаем, что первый этап диспансеризации также можно пройти в поликлинике по месту жительства.
Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.
«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.