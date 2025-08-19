Жители Орехово-Зуева смогут пройти флюорографическое обследование рядом с домом

20 августа жители поселка Озерецкий Орехово-Зуевского городского округа смогут пройти флюорографию недалеко от дома. Передвижной флюорограф будет работать с 09:00 до 13:00 по адресу: п. Озерецкий, д. 30, рядом с фельдшерско-акушерским пунктом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Своевременное выявление неинфекционных заболеваний на ранних стадиях помогает уменьшить вероятность их развития и распространения. Поэтому так важно, чтобы жители отдаленных и труднодоступных районов могли проходить обследования вовремя. Для этого Орехово-Зуевская больница организует выезды мобильного комплекса в сельскую местность.

Для прохождения процедуры необходимо иметь при себе паспорт и страховой полис. После процедуры каждый желающий сможет пройти первый этап диспансеризации. Напоминаем, что первый этап диспансеризации также можно пройти в поликлинике по месту жительства.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.