Жители округа Пушкинский смогут пройти диспансеризацию в мобильном ФАПе в феврале

Бригада центра медицинской профилактики и мобильный маммограф Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. продолжают выезды для проведения диспансеризации жителям отдаленных сел и деревень, по предварительной договоренности — в трудовые коллективы предприятий и организаций округа. Мобильный фельдшерско-акушерский пункт и маммограф будут работать с 9:00 до 13:00, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

10 февраля мобильный ФАП и мобильный маммограф работают на базе амбулатории № 7 микрорайона Звягино. 11 февраля выезд мобильного ФАПа запланирован в село Царево, где он будет вести прием на базе ФАП № 9, а мобильный маммограф в этот день будет ждать пациенток возле поликлиники № 9 в Ивантеевке. 12 февраля на базе поликлиники № 4 микрорайона Клязьма пациентки смогут пройти обследование в мобильном маммографе. 13 февраля в деревне Степаньково работает мобильный ФАП, в этот же день возле поликлиники № 9 в Ивантеевке пациенток ждет мобильный маммограф.

«Желающие на местах могут обратиться в центр и пройти осмотр в рамках первого этапа диспансеризации и маммографию по предварительной записи в своем лечебном учреждении. Для этого понадобится только паспорт, СНИЛС и страховой полис. На приеме пациенты заполнят анкету на выявление факторов риска развития хронических заболеваний и возрастной астении, сделают экспресс-анализ крови на холестерин и глюкозу, электрокардиограмму и спирометрию — проверят функцию внешнего дыхания, а также внутриглазное и артериальное давление. После обследования пройдет консультация с врачом», — уточняет заведующий центром медицинской профилактики Абдрахим Джалиев.

О времени и месте проведения медосмотров всегда можно узнать в медицинской организации по месту жительства и на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.