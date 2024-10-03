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Жители округа Пушкинский 5 октября могут проверить свое здоровье в поликлиниках

5 октября с 9:00 до 14:00 взрослых пациентов будут ждать все поликлиники округа Пушкинский — № 1 (Пушкино), № 2 (Мамонтовка), № 3 (Лесной), № 4 (Клязьма), № 5 (Правдинский), № 6 (Софрино), № 7 (Софрино-1), № 8 (Ашукино), № 9 (Ивантеевка). Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Записаться можно на портале, через 122, через терминал или регистратуру в поликлинике.

Желающих проверить свое здоровье примут и без записи, но тогда время ожидания приема может быть увеличено.

На медосмотр лучше приходить натощак, так как предстоит сдать анализ крови. При себе иметь паспорт, полис, СНИЛС.

Следующие единые дни диспансеризации запланированы на 19 октября и 16 ноября, а дни семейного здоровья — на 12 и 26 октября.

Врачи проводят диспансеризацию и на рабочем месте — по заявке от руководства. Важно указать количество желающих, удобную дату и время. Обращение можно направить по почте: pushkino_rb@mail.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.