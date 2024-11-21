Жители могут задать вопросы на горячую линию главврача Балашихинской больницы

В этом году операторы кол-центра Балашихинской больницы приняли почти 12 тыс. входящих звонков, связанных с работой медучреждения. Жители обращались с вопросами, замечаниями, предложениями.

Наиболее частыми причинами звонков стали проблемы с записью к специалисту, вызовом врача на дом, оказанием медицинской помощи, оформлением листка нетрудоспособности, лекарственным обеспечением.

«Горячая линия создана для улучшения качества медицинского обслуживания и уменьшения сроков решения проблем пациентов. На поступившие обращения медработники отвечают оперативно, в большинстве случаев в этот же день. С начала года мы приняли и обработали 11 820 звонков. В среднем, это около 60 обращений в день», — рассказала заведующая отделом экспертизы временной нетрудоспособности Балашихинской больницы Мария Дранеева.

Операторы кол-центра принимают звонки в будние дни с 9:00 до 18:00 по номеру: +7 (498) 602-03-59, добавочный 18001.

Также задать вопросы по получению медпомощи можно в телеграм-чате «Балашиха.Здоровье». Он создан по инициативе Общественной палаты МО, на сегодня в нем состоят почти 13,5 тысяч участников. Обращения оперативно разбирают медработники Балашихинской больницы. Примерно на 96% поступивших вопросов жители получают ответ.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.