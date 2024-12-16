Жители округа Кашира смогут проверить здоровье в передвижном медицинском комплексе

В передвижном медицинском комплексе жители городского округа Кашира 18 декабря могут пройти профилактический осмотр и вакцинацию против гриппа. Жители отдаленных сельских местностей также могут проверить свое здоровье, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мобильный комплекс позволяет нам охватить жителей удаленных территорий, где доступ к медицинским услугам зачастую ограничен. Регулярные осмотры — это не только диагностика, но и профилактика, которая помогает предупредить серьезные заболевания», — отметил заместитель главного врача Каширской больницы Игорь Наумов.

Выездная диагностика играет ключевую роль в раннем выявлении проблем со здоровьем, которая особенно актуальна на территориях с ограниченным доступом к стационарным медицинским учреждениям.

Профилактический медицинский осмотр включает в себя: опрос (анкетирование); антропометрию; измерение артериального давления; клинический анализ крови; определение уровня холестерина и глюкозы; электрокардиографию — по возрасту; осмотр врача — терапевта.

При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.