Жители Одинцова смогут сделать онкоскрининг ротовой полости 21 марта

Своевременное прохождение диспансеризаций является важным элементом сохранения здоровья. Она проводится в рамках ОМС. Ежегодное медицинское обследование помогает выявлять заболевания на ранней стадии и лечить их наиболее эффективно, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

Проверить здоровье зубов по ОМС можно при прохождении диспансеризации в Одинцове 21 марта. С 8:00 до 13:00 в рамках Недели ответственного отношения к здоровью зубов будет проводиться онкоскрининг ротовой полости. А в 13:00 состоится лекция врача-стоматолога о профилактике заболеваний полости рта.

Приглашаются мужчины и женщины старше 18 лет, прикрепленные к поликлиникам Одинцовской областной больницы (с полисом ОМС Московской области).

Адрес отделения медицинской профилактики поликлиники № 1: г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 5а. Предварительная запись доступна по номеру 122, на портале zdrav.mosreg.ru, в инфомате. Нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Подробности можно уточнить по телефону: 8 (991) 277-16-79 — отделение медпрофилактики. Прием звонков по будням с 9:00 до 16:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.