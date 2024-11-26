Жители Мытищ смогут бесплатно пройти онкоскрининг 30 ноября

«С начала года в подобных акциях приняли участие уже более 700 мытищинцев. Всегда получаем большой отклик и видим, что наши жители заинтересованы в таких акциях. Женщины младше 40 лет смогут пройти ультразвуковую диагностику молочных желез, те, кто постарше — маммографию. Также среди диагностических обследований представлены рентген-исследование органов грудной клетки, ПСА-тест для мужчин, забор крови и другие исследования. Будут работать наши врачи-онкологи, гинеколог и стоматолог. Все желающие смогут привиться против гриппа и пневмококковой инфекции. Также с недавних пор есть возможность сдать анализы и узнать свой статус ВИЧ», — рассказала заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи Альбина Табакова.

Проверить свое здоровье бесплатно смогут все желающие старше 18 лет. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Мероприятие пройдет с 8:00 до 14:00 по адресу: г. Мытищи, ул. Воровского стр. 2. Подробности по телефону 8 (495) 308-13-14.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.