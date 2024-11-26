Жители Можайского округа могут пройти бесплатный онкоскрининг 30 ноября

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30 ноября центр амбулаторной онкологической помощи «Лапино», расположенный в здании поликлиники Можайской больницы, организует день открытых дверей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Все желающие смогут без предварительной записи получить консультацию у врачей-онкологов и пройти ряд обследований: диагностику кожных новообразований, рентгенологическое исследование легких и анализ на скрытую кровь.

Для женщин предусмотрена возможность сделать маммографию для исключения патологий молочной железы, а мужчины могут сдать кровь на ПСА-тест, который помогает выявить рак предстательной железы.

Прием будет осуществляться с 9:00 до 14:00 по адресу: г. Можайск, 1-й этаж административно-лечебного корпуса поликлиники Можайской больницы (вход — со стороны аптечного пункта).

Все консультации и обследования будут проводиться бесплатно, в рамках полиса ОМС. Для приема понадобятся только паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) на базе Можайской больницы работает более 2 лет. В рамках его работы врачами-онкологами оказывается помощь онкологическим пациентам, проживающим в Можайском, Рузском и Наро-Фоминском районах Московской области.

Центр тесно работает в контакте с врачами Можайской больницы в рамках программы ОМС.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.