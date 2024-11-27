Жители Можайска смогут пройти диспансеризацию 30 ноября

30 ноября в Можайском городском округе пройдет единый день диспансеризации. С 9:00 до 13:00 жители смогут проверить свое здоровье в поликлинике города. Для этого нужно обратиться в медицинское учреждение в порядке живой очереди. С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время осмотра у пациента проверят работу сердца, делают флюорографию, измеряют давление, вес, рост, берут различные анализы. Для женщин предусмотрен осмотр гинеколога, цитологическое исследование, а для пациенток после 40 лет — маммография. Мужчин после 45 лет проверяют на рак предстательной железы.

В случае выявления проблем, пациент направляется на второй этап диспансеризации для углубленного обследования и ставится на диспансерный учет.



В будние дни любой желающий может обратится в медучреждение по месту и пройти обследование. Записаться можно через единый номер 122, на портале «Госуслуги» или лично в регистратуре.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.