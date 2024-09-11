Жители микрорайона Щурово в Коломне смогут привиться от гриппа 12 сентября

Сделать прививку от гриппа возможно не только на приеме в поликлинике. В кампании по вакцинации активно участвуют выездные бригады медиков. 12 сентября жители микрорайона Щурово в Коломне смогут защититься от сезонного гриппа без очередей и записи к врачу. Прививки будут делать в мобильном медицинском комплексе около ДК «Цементник», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Бригада медиков поликлиники № 4 организует выезд к ДК «Цементник», и жители микрорайона могут пройти вакцинацию от гриппа без записи к терапевту. Чтобы прививка максимально эффективно защищала от сезонного гриппа, необходимо сделать ее до начала всплеска простудных и вирусных заболеваний. Сентябрь — самый благоприятный период для этого. Приглашаем всех жителей микрорайона воспользоваться возможностью и пройти вакцинацию в мобильном комплексе», — рассказала заведующая поликлиникой № 4 Наталья Пучкова.

Бригада медиков будет дежурить по адресу: г. Коломна, ул. Советская, д. 60а (площадка у ДК «Цементник») с 10:00 до 13:00.

Прививку смогут сделать жители округа, достигшие возраста 18 лет. С собой нужно взять паспорт и медицинский полис.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.