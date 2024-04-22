Жители Лобни раз в месяц смогут консультироваться у лучших специалистов колопроктологии

Впервые подписан договор о сотрудничестве Лобненской больницы и НМИЦ колопроктологии имени А. Н. Рыжих на 2024 год. Жители Лобни смогут пройти консультацию у лучших специалистов НМИЦ колопроктологии имени А. Н. Рыжих Минздрава России в шаговой доступности. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Прием пациентов будет проводиться 1 раз в месяц, ближайший выезд запланирован на 18 мая 2024 года.

«С целью расширения раннего скрининга рака толстой кишки Лобненской больницей заключено соглашение с НМИЦ колопроктологии имени А. Н. Рыжих Минздрава России, о проведении выездных мероприятий для выполнения колоноскопии и консультации врача-колопроктолога в округе Лобня», — рассказал заместитель главного врача по качеству медицинской деятельности Махир Алиев.

Для прохождения процедуры нужно получить направление от лечащего врача Лобненской больницы (поликлиники или стационара). Требуется предварительная подготовка к процедуре. По результату экспертного мнения будет приниматься решение о дальнейшей тактике лечения как в Лобненской больнице, так и в НИИ колопроктологии в рамках обязательного медицинского страхования.

Рак толстой кишки — это злокачественная опухоль, сформированная из злокачественно измененных клеток слизистого эпителия, выстилающего внутреннюю поверхность ободочной, слепой и сигмовидной кишки. Данное заболевание занимает ведущее место по распространенности и смертности среди всех злокачественных болезней.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.