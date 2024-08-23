Жители Лобни 24 августа смогут проверить здоровье в Центральном парке округа

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24 августа в Центральном парке культуры и отдыха городского округа Лобня пройдет «День проверки здоровья». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С 9:00 до 14:00 жители Лобни смогут сдать в парке общий и биохимический анализ крови, сделать ЭКГ, а также получить консультацию терапевта.

При необходимости врач направит пациентов на более углубленное обследование в поликлинику.

Также все желающие могут привиться против гриппа и пневмококковой инфекции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.