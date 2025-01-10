Жители Лобни 11 января смогут проверить здоровье в рамках диспансеризации

11 января на базе Лобненской городской поликлиники № 2 (ул. Краснополянская, 34) пройдет единый день диспансеризации. Принять участие в нем могут все жители городского округа Лобня. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В этот день пациенты смогут пройти следующий спектр обследований:

общий анализ крови;

биохимический анализ крови;

ЭКГ.

Также лобненцы смогут получить консультацию врача-терапевта.

Время проведения — с 8:00 до 13:00.

Для участия в едином дне диспансеризации нужно прийти в указанное время в поликлинику. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

В Лобне уделяется особое внимание развитию системы здравоохранения. Так, в конце прошлого года в городском округе была открыта новая поликлиника на 600 посещений смену. Она построена в рамках нацпроекта «Здравоохранение», региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Общая площадь пятиэтажного здания превышает 11,7 тыс. кв. метров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.