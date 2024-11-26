Жители левобережного района Дубны 30 ноября могут проверить свое здоровье

Жители левобережного района Дубны 30 ноября могут пройти диспансеризацию в поликлинике с 9:00 до 14:00. Медицинские специалисты ждут всех желающих на комплексную проверку здоровья и напоминают, что многие болезни могут протекать бессимптомно, только регулярные медицинские осмотры помогают вовремя обнаружить проблемы со здоровьем. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты также акцентируют внимание жителей на профилактике, ведь предотвращение болезней всегда лучше, чем их лечение.

Диспансеризация включает в себя анкетирование, измерение антропометрических показателей (рост, вес, расчет индекса массы тела), анализ крови, определение уровня глюкозы и холестерина в крови. Измерение артериального и внутриглазного давления. Проведение электрокардиограмма, флюорография и маммография. По итогу обследования врач проконсультирует и поделится индивидуальными рекомендациями по укреплению здоровья, питанию, физической активности. А при необходимости направит к узкому специалисту.

«Первичная диагностика является неотъемлемой частью профилактики и сохранения здоровья. Диспансеризация и регулярные медицинские осмотры должны стать проявлением заботы и полезной привычкой для тех, кто стремится к активному долголетию. Знание о своем здоровье дает человеку уверенность и спокойствие. Приглашаем в субботу к нам в поликлинику», — поделился заведующий Сергей Деревякин.

Записаться на диспансеризацию можно по телефону 122, в личном кабинете портала «Здоровье» или обратиться в порядке живой очереди. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.