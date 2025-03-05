Жители Ленинского округа встретились с руководителями медучреждений

В историко-культурном отделе Дворца культуры «Видное» состоялась очередная ежемесячная встреча руководителей медицинских учреждений в формате живого диалога с жителями Ленинского городского округа, где были озвучены ряд интересующих вопросов. Мероприятие проводится с декабря 2021 года при поддержке администрации округа, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«На подобных неформальных встречах между жителями и руководящим составом Видновской клинической больницы всегда находятся новые вопросы, которые требуют решения. Нам важна обратная связь от населения, потому что на этих встречах мы узнаем много нового о волнующих их проблемах и потребностях. Такие встречи необходимы как для граждан, так и для нас», — приводятся в сообщении слова заведующей поликлиникой № 6 «Южная» Елены Масловой.

Основные вопросы касались записи к узкопрофильным врачам, графика работы специалистов и мест приема, времени ожидания записи к врачу, на обследования и многое другое. Сотрудники медицинских учреждений на встрече дали много полезной информации, которая позволит жителям Ленинского городского округа точнее ориентироваться при лечении и прохождении реабилитации.

«Обычно мы отвечаем на вопросы наших жителей и предоставляем общую информацию об учреждениях, новостях, открытиях новых поликлиник и новых сотрудниках. Такая, общая информация», — добавила заместитель главного врача по детству Видновской клинической больницы Екатерина Гордеева.

Следующая встреча в формате живого диалога с населением Ленинского городского округа запланирована на конец марта.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.