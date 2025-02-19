Жители Красногорска продлили более 300 рецептов на лекарства с помощью ИИ

В Красногорской больнице запустили пилотный проект, который может значительно упростить жизнь многим людям. Теперь пациенты, получающие льготные лекарственные препараты, смогут продлить рецепты с помощью голосового помощника Светланы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Основной функцией «Светланы» является обзвон пациентов и напоминание о том, что заканчивается срок действия рецепта. Помощник предлагает записаться на телемедицинскую консультацию к врачу-терапевту, чтобы продлить рецепт.

Этой возможностью уже воспользовались более 100 человек, было выписано свыше 300 рецептов. Важно не пропускать звонки, которые осуществляются посредством робота с номера: 8 (498) 602-31-35.

«Светлана» не просит назвать личные данные, а только предлагает записаться на телемедицинскую консультацию на удобное пациенту время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.