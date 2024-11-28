Жители Котельников могут бесплатно узнать свой ВИЧ-статус

Жители городского округа Котельники с 1 по 5 декабря смогут бесплатно пройти скрининговое исследование на выявление ВИЧ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы с СПИДом. Его цель — повысить глобальную осведомленность о ВИЧ и СПИДе. В связи с этим медицинский центр CMD при поддержке администрации городского округа Котельники проводит акцию, в рамках которой все желающие могут на бесплатной основе сдать анализы на выявление ВИЧ.

Акция пройдет с 1 по 5 декабря по адресу: г. Котельники, ул. Сосновая, дом 2, корпус 4.

Кроме того, запущена Всероссийская горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции — 8 (800) 555 49 43. До 6 декабря все желающие могут получить консультацию от специалистов-эпидемиологов. Звонок по этому номеру будет бесплатный. Также по телефонам горячей линии можно узнать о бесплатных анонимных пунктах тестирования на ВИЧ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.