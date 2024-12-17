Жители Королева смогут получить консультацию врача-онколога 21 декабря

В центре амбулаторной онкологической помощи Королевской больницы на базе поликлиники на улице Дзержинского, д. 11, пройдет день открытых дверей. В субботу, 21 декабря, с 9:00 до 14:00 скрининговое обследование проведет врач-онколог Людмила Жукова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В рамках Дня открытых дверей все обратившиеся пройдут консультацию, после чего врач определит необходимость дальнейших обследований. Основные это: мазок на цитологию, маммография, УЗИ и флюорография. Проведение подобных мероприятий помогает нам решать главную задачу — обеспечение дополнительных возможностей для обследования и своевременное выявление опасных новообразований у пациентов. Мы с коллегами приглашаем жителей города посетить наш диспансер в субботу, 21 декабря, без предварительной записи. При определении отклонений, сможем вовремя приступить к лечению и предотвратить тяжелые последствия для здоровья», — сказала заведующий центром амбулаторной помощи Королевской больницы Надежда Блаженко.

Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Телефон ЦАОП для справок: 8 (495) 511-61-21.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.