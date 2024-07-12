Жители Королева могут пройти диспансеризацию в центральном парке 13 июля

В Королеве в центральном городском парке в интерактивном павильоне «Космос» жители города смогут пройти медицинский осмотр без предварительной записи. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этот день в рамках диспансеризации будет проводиться комплексное обследование для всех желающих. В программу включены: беседа с врачом о состоянии здоровья, измерение артериального и внутриглазного давления, электрокардиография и направления на лабораторные исследования.

«Такой формат удобен, в первую очередь, для работающих граждан, ведь в выходной день они могут не только провести время с семьей на свежем воздухе, но и позаботиться о своем здоровье», — отметила заместитель главного врача по амбулаторной помощи Марина Торопцева.

Пройти медицинский осмотр сможет любой житель, однако при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Кроме того, пройти диспансеризацию можно и по будним дням в поликлинике по месту жительства. Запись осуществляется через портал.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.