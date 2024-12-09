Жители Каширы смогут проверить здоровье в передвижном медицинском комплексе

В передвижном медицинском комплексе жители городского округа Кашира могут пройти профилактический осмотр и вакцинацию против гриппа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители отдаленных сельских местностей также могут проверить свое здоровье.

11 декабря с 9:00 до 13:00 в д. Каменка, ул. Центральная, д. 7а.

13 декабря с 10:00 до 12:00 в д. Ледово, ул. Стадионная, д. 1А.

«Мобильный комплекс позволяет нам охватить жителей удаленных территорий, где доступ к медицинским услугам зачастую ограничен. Регулярные осмотры — это не только диагностика, но и профилактика, которая помогает предупредить серьезные заболевания», — отметил заместитель главного врача Каширской больницы Игорь Наумов.

Выездная диагностика играет ключевую роль в раннем выявлении проблем со здоровьем, которая особенно актуальна на территориях с ограниченным доступом к стационарным медицинским учреждениям.

Профилактический медицинский осмотр включает в себя: опрос (анкетирование); антропометрию; измерение артериального давления; клинический анализ крови; определение уровня холестерина и глюкозы; электрокардиографию — по возрасту; осмотр врача — терапевта.

При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».



Один из приоритетов работающего в Московской области министерства здравоохранения – расширение доступности медпомощи для населения. Чтобы сделать обращение за помощью еще более комфортным, в рамках цифровизации услуг был запущен портал «Здоровье». Там можно, не выходя из дома, записаться на прием к врачу, получить телемедицинскую консультацию, вызвать врача на дом, заказать 9 видов медицинских справок. Еще сервис позволяет ознакомиться с результатами визита к специалисту, лабораторных исследований, выданными направлениями и др.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.