Жители Каширы могут проверить здоровье в передвижном комплексе 12,13,15 ноября

В передвижном медицинском комплексе жители городского округа Кашира могут пройти профилактический осмотр и вакцинацию против гриппа. Жители отдаленных сельских местностей также могут проверить свое здоровье. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проверить свое здоровье граждане смогут:

12 ноября с 10:00 до 12:00, д. Стародуб, дом № 41;

13 ноября с 10:00 до 12:00, д. Никулино, дом № 11а;

15 ноября с 15:00 до 18:00, Кашира-2, ул. Садовая, дом № 32, рядом с ТЦ «Звезда».

«Мобильный комплекс позволяет нам охватить жителей удаленных территорий, где доступ к медицинским услугам зачастую ограничен. Регулярные осмотры — это не только диагностика, но и профилактика, которая помогает предупредить серьезные заболевания», — отметил заместитель главного врача Каширской больницы Игорь Наумов.

Выездная диагностика играет ключевую роль в раннем выявлении проблем со здоровьем, которая особенно актуальна на территориях с ограниченным доступом к стационарным медицинским учреждениям.

Профилактический медицинский осмотр включает в себя:

опрос (анкетирование); антропометрию;

измерение артериального давления;

клинический анализ крови;

определение уровня холестерина и глюкозы;

электрокардиографию — по возрасту;

осмотр врача — терапевта.

При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.