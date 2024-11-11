Жители Каширы могут проверить здоровье в передвижном комплексе 12,13,15 ноября
Фото - © Администрация Кашира г.о.
В передвижном медицинском комплексе жители городского округа Кашира могут пройти профилактический осмотр и вакцинацию против гриппа. Жители отдаленных сельских местностей также могут проверить свое здоровье. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Проверить свое здоровье граждане смогут:
- 12 ноября с 10:00 до 12:00, д. Стародуб, дом № 41;
- 13 ноября с 10:00 до 12:00, д. Никулино, дом № 11а;
- 15 ноября с 15:00 до 18:00, Кашира-2, ул. Садовая, дом № 32, рядом с ТЦ «Звезда».
«Мобильный комплекс позволяет нам охватить жителей удаленных территорий, где доступ к медицинским услугам зачастую ограничен. Регулярные осмотры — это не только диагностика, но и профилактика, которая помогает предупредить серьезные заболевания», — отметил заместитель главного врача Каширской больницы Игорь Наумов.
Выездная диагностика играет ключевую роль в раннем выявлении проблем со здоровьем, которая особенно актуальна на территориях с ограниченным доступом к стационарным медицинским учреждениям.
Профилактический медицинский осмотр включает в себя:
- опрос (анкетирование); антропометрию;
- измерение артериального давления;
- клинический анализ крови;
- определение уровня холестерина и глюкозы;
- электрокардиографию — по возрасту;
- осмотр врача — терапевта.
При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».
Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.
«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.