Жители Каширы могут пройти профосмотр в передвижном медкомплексе
Фото - © Администрация г.о. Кашира
Жители городского округа Кашира смогут пройти комплексное профилактическое обследование органов дыхания и грудной клетки, а также сделать прививку от гриппа. Передвижной медкомплекс, оснащенный современным флюорографом, предоставит возможность своевременно выявить возможные заболевания, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Передвижной медкомплекс позволяет провести обследование органов дыхания и грудной клетки с помощью флюорографа — помогает выявить туберкулез, опухоли и другие заболевания на ранней стадии. Также в комплексе можно сделать прививку от гриппа.
План профилактического осмотра:
- Опрос и анкетирование
- Измерение антропометрических данных
- Определение артериального давления
- Клинический анализ крови
- Определение уровня холестерина и глюкозы в крови
- Электрокардиография (по возрасту)
- Осмотр врача-терапевта
Необходимые документы:
Паспорт
Полис ОМС
СНИЛС
Медкомплекс будет доступен 26 ноября с 9:00 до 12:00 по адресу: д. Кокино, ул. Новая, д. 22 (на базе передвижного медицинского комплекса).
Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.
«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.