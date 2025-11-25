сегодня в 16:57

Жители Каширы могут пройти профосмотр в передвижном медкомплексе

Жители городского округа Кашира смогут пройти комплексное профилактическое обследование органов дыхания и грудной клетки, а также сделать прививку от гриппа. Передвижной медкомплекс, оснащенный современным флюорографом, предоставит возможность своевременно выявить возможные заболевания, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Передвижной медкомплекс позволяет провести обследование органов дыхания и грудной клетки с помощью флюорографа — помогает выявить туберкулез, опухоли и другие заболевания на ранней стадии. Также в комплексе можно сделать прививку от гриппа.

План профилактического осмотра:

Опрос и анкетирование

Измерение антропометрических данных

Определение артериального давления

Клинический анализ крови

Определение уровня холестерина и глюкозы в крови

Электрокардиография (по возрасту)

Осмотр врача-терапевта

Необходимые документы:

Паспорт

Полис ОМС

СНИЛС

Медкомплекс будет доступен 26 ноября с 9:00 до 12:00 по адресу: д. Кокино, ул. Новая, д. 22 (на базе передвижного медицинского комплекса).

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.