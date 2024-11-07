Жители округа Истра смогут бесплатно проверить сердце 16 ноября

сегодня в 19:50

16 ноября Истринская клиническая больница на базе Дедовской больницы проведет День сердца. Все желающие смогут пройти обследование с целью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Обследование будет включать:

сдачу анализа крови на холестерин, глюкозу, мочевину, креатинин;

ЭКГ;

УЗИ сердца и сосудов шеи;

консультацию врача-кардиолога.

Место проведения: город Дедовск, ул. Больничная, 5, здание стационара.

Время проведения: с 9:00 до 13:00.

Обследование будет проходить строго по записи. Количество мест ограничено.

Предварительная запись проводится в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по телефону: +7 (906) 063-2884.

Нужно взять с собой паспорт и полис.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.