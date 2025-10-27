Жители Химок прошли бесплатный онкоскрининг

В рамках Дня открытых дверей в Химках в Центре амбулаторной онкологической помощи горожане прошли комплекс диагностических процедур, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Женщины смогли получить консультацию врача-онколога, пройти маммографию и УЗИ молочных желез, а мужчины — пройти ПСА-тест. Кроме того, была доступна диагностика новообразований кожи, желудочно-кишечного тракта, легких, органов дыхания и кровеносной системы.

Медики регулярно напоминают, что ранняя диагностика — это ключ к успешному лечению онкологических заболеваний. Ведь многие злокачественные новообразования на начальных стадиях протекают бессимптомно, поэтому регулярные профилактические осмотры могут спасти жизнь.

«Здоровье жителей Химок — наш приоритет, и мы будем и дальше поддерживать такие инициативы, чтобы каждый мог своевременно получить необходимую медицинскую помощь. Желаю всем крепкого здоровья и своевременного прохождения всех необходимых анализов для поддержания хорошего самочувствия и профилактики заболеваний», — поделилась депутат, председатель Совета медицинских сестер Надежда Смирнова.

Всего в Химках в минувший выходной обследование прошли более 20 человек. Найти подробную информацию об онкологической службе Московской области и записаться на будущий День здоровья можно онкопортале подмосковного Минздрава.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.