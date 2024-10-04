Жители Химок 5 октября смогут пройти бесплатный онкоскрининг

сегодня в 18:21

В Химках пройдет масштабная медицинская акция — онкоскрининг. Ведущие онкологи проведут комплексный прием всех желающих граждан в возрасте от 18 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Прием жителей проведут 5 октября с 10:00 до 15:00 в пресс-центре «Арена Химки» по адресу: Кирова, 24 (Вход через КПП № 1). При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Программа обследования включает лабораторные экспресс-тесты, флюорографию, маммографию и УЗИ молочных желез, ЭКГ, осмотр кожных покровов с применением дерматоскопа, и другие процедуры. Параллельно можно будет пройти диспансеризацию, вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции.

Для детей, которые придут вместе с родителями, организуют веселые развивающие игры и мастер-классы с аниматорами.

Врачи рекомендуют регулярно проходить комплекс исследований, направленных на раннее выявление рака. Это позволит вовремя начать лечение, что значительно повышает шансы на успешное выздоровление.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.