Жители Химок 23 ноября могут проверить здоровье на Едином дне диспансеризации

В городском округе Химки 23 ноября пройдет Единый день диспансеризации. С 8:00 до 14:00 химчане смогут проверить свое здоровье во взрослых поликлиниках города. Для этого нужно обратиться в медицинское учреждение в порядке живой очереди или записаться в регистратуре выбранного медучреждения заранее. С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В случае выявления проблем, пациент направляется на второй этап диспансеризации для углубленного обследования и ставится на диспансерный учет», — рассказала председатель Совета медсестер, депутат Надежда Смирнова.

Во время осмотра у пациента проверяют работу сердца, делают флюорографию, измеряют давление, вес, рост, берут различные анализы. Для женщин предусмотрен осмотр гинеколога, цитологическое исследование, а для пациенток после 40 лет — маммография. Мужчин после 45 лет проверяют на рак предстательной железы.

Депутат Совета депутатов Артур Каримов напомнил, что регулярные профилактические мероприятия, проводимые в городских поликлиниках, способствуют улучшению качества жизни горожан, повышению уровня их здоровья и профилактике распространения заболеваний.

В городском округе Химки с начала года диспансеризацию прошли более 100 тыс. жителей. Сегодня любой желающий может обратиться в одну из поликлиник: № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00 и пройти обследование.

Записаться можно через единый номер 122, на портале «Госуслуги» или лично в регистратуре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.