Жители Фрязина могут бесплатно пройти осмотр предстательной железы 7 декабря

7 декабря 2024 года с 9:00 до 14:00 в обособленном подразделении имени М. В. Гольца Щелковской больницы состоится важное событие — день предстательной железы. Это мероприятие предоставляет уникальную возможность всем желающим пройти бесплатный медицинский осмотр, который поможет выявить потенциальные проблемы и сохранить здоровье, сообщает пресс-служба администрации горокруга Фрязино.

Прием пациентов будет проводиться опытными специалистами, врачами-урологами Владимиром Орленко и Гигой Гвазавой. Они готовы ответить на все интересующие вопросы и предоставить профессиональные рекомендации. Посещение данного мероприятия особенно актуально для мужчин, так как он призван обратить внимание на здоровье предстательной железы, что является важной составляющей общего благополучия.

В ходе мероприятия у всех желающих будет возможность пройти осмотр, а при необходимости — сделать такие диагностические процедуры, как УЗИ предстательной железы и анализ крови на уровень простатического специфического антигена (ПСА). Эти исследования являются важными для ранней диагностики возможных заболеваний и позволяют более точно оценить состояние здоровья.

День открытых дверей пройдет по адресу: Московская область, город Фрязино, улица Московская, дом 7, корпус 1, 3 этаж, взрослая поликлиника, кабинеты 311 и 303. Участие в акции абсолютно бесплатное, и все, что нужно для того, чтобы воспользоваться этой возможностью — это иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и СНИЛС.

Для участия в мероприятии потребуется предварительная запись, которая открыта до 6 декабря 2024 года включительно, до 16:00. Записаться можно по телефону: 8 (991) 573-96-43.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.