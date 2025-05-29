Жители Дзержинского смогут проверить свое здоровье 31 мая

«Бесплатное прохождение диспансеризации по ОМС в возрасте от 18 до 39 дет проводится раз в три года, после 40 лет ежегодно. Профилактический медицинский осмотр рекомендуется проходить каждый год», — сообщается в телеграм-канале ГБУЗ Московской области «Дзержинская больница».

Желающим проверить свое здоровье в рамках диспансеризации напоминают, что записаться можно по единому номеру 122, в личном кабинете регионального портала госуслуг, в инфомате поликлиники, чат-бот «Денис» в Telegram. Прием населения в ГБУЗ Московской области «Дзержинская больница» будет осуществляться в субботу, 31 мая, с 09:00 до 12:00. Специалисты напоминают, что проходить обследования следует натощак. Также диспансеризацию можно пройти в любой будний день.

Регулярное прохождение диспансеризации необходимо вне зависимости от самочувствия. Даже если человек считает себя здоровым, вовремя профосмотра у него нередко обнаруживаются хронические неинфекционные заболевания, лечение которых наиболее эффективно на начальной стадии. Не менее важно раннее выявление основных факторов риска их развития.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.