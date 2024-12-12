Жители Дзержинского смогут проверить свое здоровье 14 декабря

Единый день диспансеризации для жителей Дзержинского пройдет в субботу, 14 декабря, в ГБУЗ Московской области «Дзержинская больница», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация — это отличные инструменты для раннего выявления заболеваний и снижения риска развития осложнений. Они позволяют не только своевременно получить необходимую помощь, но и повысить осведомленность о своем состоянии здоровья. Регулярное прохождение профосмотров необходимо даже если человек считает себя здоровым, ведь во время диспансеризации нередко обнаруживаются хронические заболевания, лечение которых наиболее эффективно именно на ранней стадии.

Специалисты медицинского учреждения напоминают, что пройти профосмотр также можно в любой будний день. Запись осуществляется по телефону 122, через региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.