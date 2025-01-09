Жители Дзержинского 11 января могут проверить здоровье в ходе диспансеризации

Более 22 тыс. жителей Дзержинского прошли диспансеризацию в 2024 году. В этом году диспансеризация назначена на 11 января, проверить свое здоровье смогут все желающие жители округа Дзержинский. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По итогам обследований за прошедший год у 400 человек был обнаружен сахарный диабет. Более 50 пациентов с подозрением на гастрит направили на гастроскопию с последующей консультацией врача-гастроэнтеролога. У порядка 700 жителей, в числе которых 78 граждан трудоспособного возраста, впервые выявлены нарушения в работе сердца. Определено 21 онкологическое заболевание: в основном — это рак предстательной железы и молочных желез.

Важно помнить, что регулярные медицинские осмотры помогают сохранить здоровье и предотвратить развитие осложнений. Таким образом, онкоскрининги для мужчин и женщин в рамках диспансеризации способствуют ранней диагностике рака, исследования крови на сахар и холестерин помогают вовремя диагностировать диабет и оценить сердечно-сосудистые риски.

«В январе единые дни диспансеризации в Дзержинской больнице пройдут 11 и 18 числа. Записаться на профилактический осмотр в будний день или субботу можно по номеру 122, через портал госуслуг и «Здоровье», чат бот «Денис» в Telegram, в инфомате поликлиники или на приеме у врача», — сообщается в Telegram-канале ГБУЗ Московской области «Дзержинская больница».

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.