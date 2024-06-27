Жители Дзержинского смогут проверить свое здоровье в парке «Сказка» 29 июня

ГБУЗ Московской области «Дзержинская больница» предлагает горожанам 29 июня проверить свое здоровье на свежем воздухе в парке «Сказка». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 11:00 до 13:00 горожане смогут получить консультацию специалиста. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.

Акция «Проверь свое здоровье в парке» проходит в муниципалитете регулярно. В случае, если погодные условия не позволяют осуществить прием пациентов на свежем воздухе, акцию не отменяют, а переносят в помещение.

По информации министерства здравоохранения Московской области акция «Проверь свое здоровье в парке» стартовала в 2022 году и оказалась очень востребованной. Так, в прошлом году профосмотры на свежем воздухе прошли почти 8 тыс. человек, поэтому было принято решение продолжать акцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.