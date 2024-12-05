Жители Дубны могут стать донорами крови 9 декабря

Подмосковный центр крови и Дубненская больница приглашают жителей Дубны стать донорами на выездной донорской акции. Акция пройдет 9 декабря с 9:30 до 12:00 в ДК «Октябрь» по адресу: пл. Космонавтов, д. 1, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Каждый желающий с 18 лет может помочь тем, кто находится в сложной ситуации и нуждается в переливании крови. Перед процедурой донации все доноры проходят обязательную оценку состояния здоровья, которая включает анкетирование, измерение артериального давления, а также анализ крови для определения группы резус-фактора и уровня гемоглобина. При отсутствии противопоказаний врач допустит к сдаче крови.

За безвозмездное донорство каждый, кто сдаст кровь, получит денежную компенсацию на питание в размере 998 рублей, справку для освобождения от работы в день сдачи крови, а также дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы. Нужно взять с собой паспорт и СНИЛС.

«Участие в донорских акциях — это важный шаг в поддержке медицинской помощи. Кровь, которую сдают доноры, может стать решающим фактором для человека, находящегося в критической ситуации. Мы призываем жителей Дубны активно включаться в этот благородный процесс и стать частью донорского движения не только нашего наукограда, но и всего Подмосковья», — отметил главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов.

Предварительная запись начнется 6 декабря с 9:00 до 20:00 по телефону +7 (496) 217-04-00, доб. 0787.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.